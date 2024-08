Bayer-Boss: Über Saisonvorbereitung entscheiden wir selbst

Bayer Leverkusens Boss Fernando Carro hat die kleine Spitze aus München hinsichtlich der Vorbereitung des Werksclubs gekontert. «Wir sind uns der Verantwortung, die mit den Titeln sicher gestiegen ist, absolut bewusst und werden auch personell in dieses Vorhaben investieren. Aber über unsere Saisonvorbereitung entscheiden am Ende wir selbst», sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung des deutschen Fußballmeisters dem «Kölner Stadt-Anzeiger».

Bayern Münchens Finanzvorstand Michael Diederich hatte zuletzt kritisiert, dass Leverkusen als Titelträger in diesem Sommer auf eine große Auslandsreise verzichtet hat. «Es wäre natürlich schön gewesen, wenn sich auch der Meister auf die Reise gemacht hätte. Es muss unser gemeinsames Interesse sein, die Fahnen des deutschen Fußballs international hochzuhalten», sagte Diederich, richtete den Appell aber auch an alle anderen Bundesliga-Clubs.

Carro: Kritik eher pauschal

«Was wir in der vergangenen Saison erreicht haben, hat für die Strahlkraft und Wertigkeit der Bundesliga eine wesentlich höhere Bedeutung als jede Reise um den Globus», sagte Carro. Zudem war Bayer in den vergangenen beiden Jahren in Mexiko und den USA.

In diesem Jahr seien die Umstände andere gewesen. «Unsere gesamte Organisation und die dahinter stehenden Menschen waren bedingt durch die außergewöhnliche Saison bis an ihre Grenzen und teilweise darüber belastet. Insofern haben wir abgewogen, priorisiert und gemeinsam entschieden, die Vorbereitung in Deutschland zu absolvieren», erklärte Carro.

«Ich denke, diese Umstände sollte man berücksichtigen. Ich empfinde die Kritik deshalb als eher pauschal - aber ich akzeptiere sie. Jeder darf seine Meinung sagen, das mache ich ja auch oft», sagte der Bayer-Boss.