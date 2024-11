Bayern streben nächsten Sieg an - Bestmarke winkt

Für den FC Bayern München kommt es nach langer Zeit am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zum Wiedersehen mit dem FC St. Pauli. Zuletzt trafen beide Teams vor über 13 Jahren aufeinander, die Bayern gewannen damals am Millerntor mit 8:1. Man wolle eine gute Leistung zeigen und einen weiteren Sieg holen, sagte der Münchner Trainer Vincent Kompany. Zuletzt gab es für sein Team vier Siege in vier Pflichtspielen - und das bei 13:0 Toren.

Bayern treffen auswärts immer

Die Bayern haben in allen fünf Liga-Auswärtsspielen 2024/25 mindestens drei Tore erzielt. Das ist eingestellter Bundesliga-Rekord. Sechsmal in Folge gelang das noch keiner Mannschaft. Einen Grund für die torreichen Auswärtsspiele kennt der Trainer nicht. Vielleicht spiele der Gegner zu Hause anders als in der heimischen Arena, sagte Kompany. Man selber ändere die Herangehensweise nicht.

Für Kompany geht es zurück in eine Stadt, in der er einst als Fußball-Profi spielte. Von 2006 bis 2008 lief er für den Hamburger SV auf. Zu einem Derby kam es nicht, da Pauli damals in 3. und 2. Liga spielte.