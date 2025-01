Bayern und VfB siegen - Bochum mit Aufholjagd nach 0:3

Der FC Bayern hat in der Fußball-Bundesliga den dritten Sieg im neuen Jahr gefeiert. Trotz einer am Ende engen Partie siegten die Münchner gegen den VfL Wolfsburg verdient mit 3:2 (2:1). Eine furiose Aufholjagd gelang dem VfL Bochum, der nach einem 0:3-Pausenrückstand gegen RB Leipzig noch zu einem 3:3 kam dank Hattrick-Schütze Myron Boadu.

Einen klaren Heimsieg feierte der VfB Stuttgart beim 4:0 (3:0) gegen den SC Freiburg. Im Abstiegskampf siegten Hoffenheim (3:1 in Kiel) und der FC St. Pauli (2:0 in Heidenheim) gegen direkte Konkurrenten.

Goretzka trifft zweimal

Jamal Musiala war im Münchner Kader, saß zunächst aber nur auf der Bank. «Letztendlich ist es jetzt im Moment überhaupt nicht so, dass es von Anfang an geht für ihn», erklärte Vincent Kompany bei Sky. Der Bayern-Trainer sah Tore von Leon Goretzka (20. und 62. Minute) und Michael Olise (39.). Für die Wolfsburger, die auch in ihrem 28. Bundesliga-Spiel in München keinen Sieg feiern konnten, erzielte Mohamed Amoura (24. und 88.) beide Tore.

Im Ruhrstadion schienen die Bochumer gegen Leipzig früh geschlagen. Tore von Willi Orban (10.), Antonio Nusa (13.) und Christoph Baumgartner (22.) sorgten für einen perfekten Leipziger Start. Doch Stürmer Boadu (48., 57. und 61./Foulelfmeter) versetzte die VfL-Fans mit einem lupenreinen Hattrick in Ekstase.

Stuttgart mit Novum in dieser Spielzeit

Im Baden-Württemberg-Duell gab der VfB Stuttgart gegen harmlose Freiburger früh die Richtung vor. Anthony Rouault (2.), Ermedin Demirovic (17.) und Nic Woltemade (45.+5/Foulelfmeter) sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse, Deniz Undav (80.) legte nach. Der VfB feierte damit erstmals in dieser Saison drei Siege in Serie.

Auf die deftigen Interview-Aussagen von Stürmerstar Andrej Kramaric nach dem 0:5 in München («Große Scheiße im Club») folgten Hoffenheimer Taten in Kiel. Adam Hlozek (26. und 56.) und Kramaric selbst (45.+1) trafen für die Gäste. Kiels Anschlusstor durch Andu Kelati (84.) kam zu spät.

Der FC St. Pauli holte im Duell zweier Abstiegs-Kandidaten einen wichtigen Erfolg beim 1. FC Heidenheim. Johannes Eggestein (25.) und Morgan Guilavogui (90.+2) sorgten für den vierten Auswärtssieg der Hamburger bei einem Gegner aus Baden-Württemberg.

Icon Vergrößern Hoffenheimer Jubel in Kiel. Foto: Axel Heimken/dpa Icon Schließen Schließen Hoffenheimer Jubel in Kiel. Foto: Axel Heimken/dpa

Icon Vergrößern Bochums Torgarantie gegen Leipzig: Stürmer Myron Boadu. Foto: David Inderlied/dpa Icon Schließen Schließen Bochums Torgarantie gegen Leipzig: Stürmer Myron Boadu. Foto: David Inderlied/dpa