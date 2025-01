Bayern will mit Rückkehrer Neuer Tabellenspitze festigen

Mit Rückkehrer Manuel Neuer im Tor will der FC Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) seine Tabellenspitze in der Fußball-Bundesliga festigen. Der deutsche Rekordmeister läuft bei Borussia Mönchengladbach auf. Jetzt beginne der zweite Teil der Saison und da würden die Titel vergeben, sagte Trainer Vincent Kompany. Er wolle in diesem Jahr eine Mannschaft sehen, die sich weiter verbessern wolle.

Verzichten müssen die Münchner auf den kranken Offensivstar Jamal Musiala. Ihn könnte Routinier Thomas Müller vertreten. Kapitän Neuer ist nach seinem Rippenbruch zurück im Bayern-Tor. Seine Rückkehr kommt genau rechtzeitig, da dessen Vertreter Daniel Peretz nach einer Nierenquetschung für einige Wochen ausfällt.

Hofft auf einen guten Start ins Jahr: Vincent Kompany. Foto: Sven Hoppe/dpa

Jamal Musiala fehlt in Mönchengladbach krank. Foto: Magdalena Henkel/dpa