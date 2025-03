Bayerns Palhinha für ein Spiel gesperrt

Mittelfeldspieler João Palhinha vom FC Bayern München ist nach seinem Platzverweis gegen den VfL Bochum (2:3) für eine Bundesliga-Partie gesperrt worden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. Der Portugiese steht dem deutschen Rekordmeister im Auswärtsspiel beim 1. FC Union Berlin am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) damit nicht zur Verfügung.

Palhinha hatte für ein Foul an Bochums Georgios Masouras von Schiedsrichter Christian Dingert am vergangenen Samstag in der 43. Minute die Rote Karte gesehen. Die Bayern, die zu diesem Zeitpunkt 2:1 geführt hatten, verloren anschließend noch mit 2:3.