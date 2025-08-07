Bericht: Bayer und Leipzig einig über Blaswich-Wechsel

Der Wechsel von Torhüter Janis Blaswich von RB Leipzig zu Bayer Leverkusen ist offenbar beschlossene Sache. Die beiden Fußball-Bundesligisten hätten sich geeinigt, berichtete Sky. Bereits am Freitag solle der 34-Jährige den obligatorischen Medizincheck absolvieren. Eine Sockelablösesumme von zwei Millionen Euro werde fällig, hieß es weiter.

Mehrere Medien hatten zuletzt bereits über das Leverkusener Interesse an Blaswich berichtet. Er soll bei der Werkself den langjährigen Stammkeeper Lukas Hradecky ersetzen, der hinter Neuzugang Mark Flekken künftig nur noch als Nummer zwei eingeplant war und vor einem Wechsel zum französischen Club AS Monaco steht.

Auch Hradecky-Transfer fast fix

Laut «Kicker» soll sich Hradecky bereits auf den Weg ins Fürstentum gemacht haben, dort einen Zwei-Jahres-Vertrag mit Option auf eine weitere Saison erhalten und Bayer mindestens drei Millionen Euro an Ablöse einbringen. Den Niederländer Flekken hatte der Double-Sieger von 2024 diesen Sommer vom englischen Verein FC Brentford verpflichtet.

Blaswichs Vertrag in Leipzig läuft noch bis 2026, auch bei den Sachsen wäre er nur Ersatzmann. Vergangene Saison spielte der Schlussmann auf Leihbasis für RB Salzburg in Österreich.