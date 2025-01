Bittencourt schimpft über Schiedsrichter: «Unter aller Sau»

Werder Bremens Leonardo Bittencourt hat Schiedsrichter Martin Petersen nach zwei Platzverweisen und Rot für Trainer Ole Werner beim 1:0 gegen den FSV Mainz 05 scharf kritisiert. «Der hat eine Arroganz an den Tag gelegt, Hut ab», schimpfte Bittencourt beim Internet-Sender DAZN. Der Unparteiische habe Rote Karten verteilt, «ohne Not, ohne Nichts». «Was heute auf dem Platz ablief, das war unter aller Sau.»

Petersen hatte in einer hektischen Schlussphase zunächst Bremens Niklas Stark (90.+3) wegen Spielverzögerung und Marco Friedl (90.+4) jeweils Gelb-Rot gezeigt. Nach dem Schlusspfiff gab es Rot für Werner, der sich beim Schiedsrichter beklagt hatte.

Er habe sich nicht im Griff gehabt, sagte der Coach. «Das darf mir nicht passieren, da kann ich mich nur für entschuldigen, da war ich ein schlechtes Vorbild.» Dies habe ihn selbst erschreckt. Der Coach fehlt im nächsten Spiel am Freitag gegen Bayern München ebenso wie Friedl und Stark.

Petersen berichtete, es seien Worte von Werner gefallen, «die nicht in Ordnung waren». Der Coach sei in die Kabine gekommen und habe sich entschuldigt. «Deshalb ist das Thema für mich erledigt.» Zwischen ihm und Werner gebe es «kein Problem», betonte Petersen.

Auch Mainzer Trainer wird verwarnt

Bittencourt nahm Werner in Schutz. «Ich kenne unseren Trainer, ein ruhiger Artgenosse eigentlich. Ich glaube auch nicht, dass er was gesagt haben kann, um eine Rote Karte zu bekommen», sagte Bittencourt. «Es war das ganze Spiel von Martin Petersen so. Er hat Bock heute gehabt, Rote Karten für Werder Bremen zu geben.»

Während der Partie sah auch der Mainzer Trainer Bo Henriksen die Gelbe Karte. «Das ist mein Fehler», gestand der Coach.