Bochum-Coach Hecking über Rinderfilet und die Eintracht

Trainer Dieter Hecking ist bei der weiteren Aufholjagd seines VfL Bochum im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga zu personellen Umstellungen gezwungen. Neben dem gelb-gesperrten Bernardo droht dem VfL am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr) auch der Ausfall von Matus Bero.

Der Mittelfeldspieler fehlte am Freitag erkrankt beim Training. Dafür kehren in Ivan Ordets, Gerrit Holtmann und Myron Boadu drei potenzielle Startelf-Kandidaten nach verletzungsbedingten Pausen in den Kader zurück.

Nach dem überraschenden 3:2-Sieg zuletzt beim FC Bayern München geht der einst abgeschlagene VfL als Tabellen-16. in den 26. Spieltag. «Wir brauchen weiter Punkte. Nur, weil wir jetzt drei Punkte geholt haben, dürfen wir jetzt nicht aufhören», mahnte Hecking vor der nächsten «Hammer-Aufgabe» gegen die SGE. «Wir haben am Donnerstag gesehen, was passiert, wenn man Frankfurt spielen lässt», sagte Hecking.

Hecking: Rinderfilet statt Gegner-Beobachtung

Dabei hat sich der 60-Jährige das 4:1 der Eintracht gegen Ajax Amsterdam in der Europa League gar nicht angeschaut. «Ich habe gestern Rinderfilet mit Kartoffeln gesehen. Aber nicht das Spiel», scherzte Hecking.