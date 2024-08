Bochum hofft nach Pokal-Aus auf Trotzreaktion

Der Bochumer Fußball-Lehrer Peter Zeidler hofft nach dem frühen Aus seines Teams im DFB-Pokal auf eine schnelle Trotzreaktion seiner Mannschaft. «Natürlich war die Enttäuschung riesig. Aber es ist vorbei, es ist abgehakt», sagte er mit Bezug auf das 0:1 am vergangenen Wochenende in Regensburg, wo sich der Revierclub als einziger Bundesligist bereits in der 1. Runde aus dem Wettbewerb verabschieden musste.

Der anspruchsvollen Aufgabe am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zum Bundesliga-Auftakt beim Spitzenteam RB Leipzig sieht er dennoch zuversichtlich entgegen: «Der nächste Gegner ist noch mal ein anderes Kaliber als zuletzt im DFB-Pokal. Aber wir haben eine Chance und glauben daran, dass wir da was machen können.»

Allerdings muss der 62-Jährige wie schon in Regensburg auf die angeschlagenen Profis Bernado, Ivan Ordets, Moritz-Broni Kwarteng, Mohammed Tolba und den gesperrten Dani de Wit verzichten. Nicht zuletzt deshalb wird der erst am Mittwoch von Ajax Amsterdam ausgeliehene Abwehrspieler Jakov Medić laut Zeidler am Samstag zum Kader gehören. Der Coach ließ jedoch offen, ob der Kroate von Beginn an zum Einsatz kommt.