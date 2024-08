Bochum verpflichtet Stürmer Boadu

Der VfL Bochum hat einen weiteren Niederländer verpflichtet. Der Fußball-Bundesligist leiht den Stürmer Myron Boadu aus. Der 23-Jährige kommt auf Leihbasis für ein Jahr von der AS Monaco nach Bochum, wie der Club mitteilte. Der VfL besitzt nach eigenen Angaben eine Kaufoption. In der vergangenen Saison war der Angreifer an den FC Twente Enschede in die Eredivisie ausgeliehen.

Zuvor hatten die Bochumer bereits den Niederländer Dani de Wit als neuen Spielmacher verpflichtet. Der 26 Jahre alte Offensivspieler kam ablösefrei vom niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar zum Bundesligisten. Boadu stammt aus der Jugend von Alkmaar.