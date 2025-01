Boniface fehlt Bayer Leverkusen weiterhin

Bayer Leverkusen muss weiterhin auf den verletzten Stürmer Victor Boniface verzichten. Die Rückkehr in den Spielbetrieb verzögere sich aufgrund eines kleinen Rückschritts in der Rehaphase, teilte der deutsche Meister am Sonntag mit. Boniface war nach seiner Oberschenkelverletzung eigentlich zum Jahresbeginn im Training erwartet worden. Der 24 Jahre alte Nigerianer fehlte seinem Team somit auch im ersten Testspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen am Sonntag.

Seit dem 1:1 in Bochum am 9. November hat Boniface nicht mehr für Leverkusen gespielt. In der laufenden Saison kommt er auf sechs Tore in zehn Liga-Spielen.