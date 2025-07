Bremens Weiser mit Kreuzbandriss

Fußball-Profi Mitchell Weiser von Werder Bremen hat sich schwer verletzt. Der 31-Jährige zog sich einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu und fällt nach Club-Angaben mehrere Monate aus.

«Menschlich wie sportlich ein Schlag»

«So eine Nachricht schmerzt uns alle sehr. Es ist menschlich wie sportlich ein Schlag für uns», wurde der neue Cheftrainer Horst Steffen in einer Vereinsmitteilung zitiert. «Es tut mir wahnsinnig leid für Mitch. Wir werden nun als Team und als Verein alles dafür tun, damit er schnellstmöglich wieder gesund wird und in den Mannschaftskreis zurückkehren kann.»Weiser hat sich die Knieverletzung im Training am Nachmittag zugezogen. In den nächsten Tagen würden die nun notwendigen Behandlungs- und Therapieformen final geklärt, hieß es.

Auch Ducksch und Stage fallen aus

Bei Werder fallen bereits Marvin Ducksch (Muskelverletzung in der Wade) und Jens Stage (Fußprobleme) mehrere Wochen aus. Die beiden Leistungsträger werden genau wie Weiser nicht mit ins Trainingslager nach Österreich fahren. Aktuell fehlen Werder damit die drei Top-Scorer der Bundesliga-Vorsaison. Steffen hatte Weiser gerade erst als Schlüsselspieler in neuer Position verortet. Steffen sagte über ihn zuletzt: «Grundsätzlich sehe ich ihn ein bisschen weiter vorne, weil er dort torgefährlicher ist.»