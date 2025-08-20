Bundesliga-Trainer einig: FC Bayern wird deutscher Meister

Vor dem Saisonstart der Fußball-Bundesliga sind sich die Trainer der 18 Clubs einig: Ihrer Meinung nach wird der deutsche Meister FC Bayern München seinen Titel in der neuen Saison verteidigen. «Sie haben einfach die beste Mannschaft», sagte der neue Werder-Coach Horst Steffen und gab damit das eindeutige Meinungsbild in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur gut wieder.

Nachdem Bayer Leverkusen 2024 überraschend die deutsche Meisterschaft gewonnen hatten, trauten gleich mehrere Bundesliga-Trainer der Werkself vor der vergangenen Saison eine Titelverteidigung zu. Diesmal jedoch findet sich in der dpa-Umfrage kein einziger anderer Meistertipp als der FC Bayern München.

13 Punkte Vorsprung als Argument

«Der Punkteabstand war letztes Jahr schon sehr groß. Deshalb glaube ich nicht, dass die anderen Mannschaften diese Lücke zum FC Bayern schließen können», sagte Heidenheims Trainer Frank Schmidt.

Am Ende der vergangenen Saison entthronte der Rekordmeister Bayern den Titelverteidiger Bayer mit 13 Punkten Vorsprung. «Ich denke, es rückt alles wieder etwas enger zusammen», sagte Freiburgs Trainer Julian Schuster. «Aber am Ende werden die Bayern wieder vorne stehen.»