BVB-Profi Süle: «Der intensivste Sommer meines Lebens»

Nach einem schwierigen Jahr mit mentalen und physischen Problemen will Borussia Dortmunds Nationalspieler Niklas Süle in dieser Saison wieder angreifen. «In meiner aktuellen Verfassung werde ich am ersten Spieltag topfit sein. Ich will dahin kommen, dreimal die Woche zu spielen, immer, und in der 89. noch einen Lauf zu machen», sagte der Abwehrspieler Sport1. Wegen fehlender Form verpasste der frühere Bayern-Profi auch die Teilnahme an der Fußball-EM. «Die Entscheidung ist vollkommen verständlich und daran gibt es überhaupt nichts auszusetzen», befand der 30-Jährige.

Die Probleme saßen tiefer, erklärte Süle. «Ich habe es mental einfach nicht geschafft, die richtigen Dinge zu tun. Ich habe es selbst nicht mehr hinbekommen, mich zu motivieren. Ich wollte, aber konnte nicht. Ich habe dann ganz viele, wichtige Gespräche geführt und mir auch Hilfe geholt», sagte er. Gespräche mit seinem Berater und den Dortmunder Verantwortlichen seien sehr gut gewesen. «Deshalb habe ich mir das alles auch zu Herzen genommen und daran gearbeitet», sagte Süle.

Niklas Süle 2.0

Er habe mit einem Mentaltrainer gearbeitet, die Ernährung umgestellt und viele Stunden im Kraftraum verbracht. «Ich bin mit dem Ziel in diese Sommerpause gegangen, so etwas wie einen Niklas Süle 2.0 zu kreieren. Jetzt bin ich mental in einer Verfassung, in der ich lange nicht war. Das war der wahrscheinlich intensivste Sommer meines Lebens», sagte er. Deshalb hofft er wieder auf Spielzeit trotz der großen Konkurrenz im Kader. «Wir haben so viele Spiele. Da wird jeder auf seine Einsatzzeit kommen. Konkurrenz belebt das Geschäft und ohne Konkurrenz wirst du nicht angetrieben.»