Charaktertest für FC Augsburg in Bochum

Nach der Sperre von Abwehrspieler Cedric Zesiger gibt Keven Schlotterbeck sein Startelf-Comeback beim FC Augsburg. Schlotterbeck habe wochenlang auf diese Möglichkeit warten müssen, räumte Trainer Jess Thorup vor dem Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr) beim abstiegsbedrohten VfL Bochum ein. «Er spielt von Anfang an.»

Zesiger war vor einer Woche beim 1:3 gegen den FC Bayern München mit Gelb-Rot vom Platz geflogen, Schlotterbeck war anschließend eingewechselt worden. Sein letzter Einsatz von Beginn an datiert von Anfang Februar beim 0:0 gegen den FSV Mainz 05.

Was für eine Mannschaft hat der FC Augsburg?

Nach dem Ende der vereinsinternen Rekordserie von elf Spielen ohne Niederlage hat das Spiel in Bochum eine hohe Bedeutung für Thorup. Auf die Frage, ob das ein Charaktertest sei, antwortete der dänische Trainer: «Das kann man so sagen. Es wird zeigen, wo wir als Mannschaft stehen. Wir müssen zeigen, was für eine Mannschaft wir eigentlich sind.»

Zweifel an seinen Spielern hat Thorup nicht. «Ich habe ein gutes Gefühl aus den vergangenen Wochen und Monaten», versicherte er. «Ich habe das Gefühl, die Mannschaft ist hungrig und will mehr.»

Keine Schiedsrichter-Debatte

Für den Vorletzten aus Bochum geht es in der Partie um sehr viel. «Es wird ein schwieriges Spiel», meinte Thorup. «Bochum kämpft ums Überleben.» Seine Mannschaft müsse sich auf viele lange Bälle und Zweikämpfe einstellen. «Wenn wir darauf nicht vorbereitet sind, werden wir überrascht.»

Nach umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen bei der unglücklichen Heimniederlage gegen den FC Bayern wünscht sich Thorup bessere Leistungen von den Referees im Endspurt der Saison. «Ich hoffe, dass in den restlichen Spielen die richtigen Entscheidungen getroffen werden», sagte er.