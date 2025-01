Das Spiel des Jahres: Mehr als 5000 Kieler mit in München

Mehr als 5000 Fans wollen den Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel am Samstag zum Spiel beim deutschen Rekordmeister Bayern München begleiten. 75.000 Zuschauer in der Allianz-Arena: Das wird vorerst die größte Kulisse sein, vor der jemals ein Spiel von Holstein Kiel stattgefunden hat (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

«Es ist ein besonderes Spiel, wenn man so hört: 5500 Kieler sind da. Aus meinem Heimatort werden viele da sein», sagte KSV-Trainer Marcel Rapp am Donnerstag. «Wenn man Fußball guckt, auch als Kind, dann schaut man wahrscheinlich oft nach München zu Bayern München. Da hat man viele historische Spiele im Kopf, die in dem Stadion gespielt wurden. Jetzt sind wir ein Teil von dem Spiel. Wir freuen uns darauf, aber trotzdem fahren wir als Sportler dahin und wollen auch Punkte holen.»

Handball gucken statt Bayern-Beobachtung

Der Bundesliga-Neuling steht seit dem dritten Spieltag auf einem der beiden direkten Abstiegsplätze. Für das größte Aufsehen sorgten die Kieler allerdings gegen Topteams wie den deutschen Meister Bayer Leverkusen (2:2) und den Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund (4:1).

«Wir wissen schon: Wenn Holstein Kiel bei Bayern München spielt, dann ist man ganz krasser Außenseiter. Da müssen ganz viele Sachen zusammenkommen, damit wir einen Punkt holen oder das Spiel gewinnen», sagte Rapp. «Und trotzdem: Wir haben auch in Leverkusen bei einer sehr, sehr guten Mannschaft gespielt und auch einen Punkt geholt.»

Die Gelegenheit, die Münchner am Mittwochabend in der Champions League gegen Slovan Bratislava zu beobachten, ließ der Kieler Trainer verstreichen. «Ich bin fremdgegangen und habe Handball geguckt. Und habe nebenher die Konferenz laufenlassen, was mich aber völlig überfordert hat mit den ganzen Toren», sagte Rapp mit einem Schmunzeln.