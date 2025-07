«Der Beste von ihnen ist Paul»: Wolfsburg stellt Trainer vor

Nach zehn verschiedenen Trainern in zehn Jahren und vier enttäuschenden Bundesliga-Saisons in Folge hat der VfL Wolfsburg seinen neuen Chefcoach Paul Simonis mit klaren Worten vorgestellt. «Haben wir in den letzten Jahren unterperformt? Auf jeden Fall! Deshalb müssen wir jetzt die Veränderungen vornehmen», sagte Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in der Volkswagen Arena. «Wir hatten mehrere aufstrebende Trainer mit guten Ideen auf unserer Liste. Aber wir hatten das Gefühl: Der Beste von ihnen ist Paul.»

Der 40 Jahre alte Niederländer war selbst nie Profifußballer und hat in seiner ersten Saison als Chefcoach der Go Ahead Eagles Deventer gerade erst den niederländischen Pokal gewonnen. «Jetzt kam die Bundesliga, jetzt kam Wolfsburg: Für mich ist das der perfekte nächste Schritt», sagte Simonis. «Das ist ein großer Schritt. Man kann sagen: Das sind zwei oder drei Schritte auf einmal. Aber ich bin bereit dafür und kann es nicht erwarten, loszulegen. Wenn du nach elf Monaten die Möglichkeit bekommst, in einen der größten Wettbewerbe der Welt zu wechseln, dann musst du auf diesen Zug aufspringen.»

Paul Simonis bei seiner Vorstellung als neuer Trainer des VfL Wolfsburg. Foto: Moritz Frankenberg/dpa