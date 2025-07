Trainerin Merk verlässt Freiburger Fußballerinnen

Trainerin Theresa Merk wird die Bundesliga-Fußballerinnen des SC Freiburg im Sommer verlassen. Man habe sich in Gesprächen mit der 35-Jährigen dazu entschlossen, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, teilte der Club mit. Neben Erfolgen wie dem Einzug ins DFB-Pokalfinale 2023 habe es auch «sportlich herausfordernde Phasen gegeben», sagte Bereichsleiterin Birgit Bauer-Schick. «Spannend» und «lehrreich» seien ihre nunmehr bald drei Jahre beim Sport-Club gewesen, erklärte Merk.

Die gebürtige Ravensburgerin ist seit 2022 Trainerin in Freiburg. In der Liga führte sie die Badenerinnen seitdem auf den sechsten und den neunten Rang, in der laufenden Saison liegen sie auf dem fünften Tabellenplatz. Nachdem sie im vergangenen August eine Tochter zur Welt gebracht hatte, wurde Merk beim SC für mehrere Monate durch ihren Assistenten Nico Schneck vertreten. Im Januar kehrte sie aus ihrer Baby-Pause zurück.

Die Nachfolge für Merks Posten werde zu gegebener Zeit kommuniziert, teilte der SC mit.