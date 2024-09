Doppelpack von Demirovic beschert Stuttgart ersten Sieg

Drei Tage vor dem internationalen Comeback auf der Champions-League-Bühne bei Real Madrid hat der VfB Stuttgart den ersten Bundesligasieg der Saison geschafft. Die Mannschaft von Chefcoach Sebastian Hoeneß setzte sich am Samstag bei Borussia Mönchengladbach mit 3:1 (1:1) durch und ist für den ersten internationalen Auftritt in der Königsklasse nach 15 Jahren bestens gerüstet. Zuvor hatten die Schwaben lediglich im Pokal bei Zweitligaaufsteiger Preußen Münster einen 5:0-Erfolg geschafft.

Vor 53.756 Zuschauern im Borussia-Park erzielte am 80. Geburtstag von Vereinslegende Günter Netzer Alassane Plea (27. Minute) den Treffer für die Gastgeber. Nationalspieler Deniz Undav (21.) und zweimal Ermedin Demirovic (58./61.) trafen für die Schwaben. Felix Brych feierte seinen 354. Einsatz und ist damit Rekord-Schiedsrichter in der Fußball-Bundesliga.

Stuttgarts Trainer Hoeneß hatte sein Team vor dem Start in der Champions League am nächsten Dienstag in Madrid aus Gründen der Belastungssteuerung auf drei Positionen verändert. Fabian Rieder rückte erstmals in die Startelf, Josha Vagnoman kehrte nach fünf Monaten in die Anfangsformation zurück. Zudem erhielt Neuzugang Demirovic diesmal ein Startticket. Die zuletzt verletzten Dan-Axel Zagadou und Anthony Rouault waren wieder im Kader.

Real Madrid immer im Hinterkopf

Der VfB-Coach hatte nach sechs Gegentoren in zwei Spielen vor allem die Probleme in der Defensive angesprochen. Zudem sei es nicht ganz einfach gewesen, den Fokus vor dem Auftritt in der Königsklasse nicht auf dieses Highlight zu richten. «Es ist nicht möglich, das komplett auszublenden», befand Hoeneß.

Gegen eine selbstbewusste Gladbacher Mannschaft, die mit dem 2:0-Erfolg in Bochum den ersten Saisonsieg feierte und sich wie auch schon beim Auftaktspiel gegen Meister Bayer Leverkusen (2:3) gut präsentierte, taten sich die Gäste zunächst schwer. Trainer Gerardo Seoane setzte auf sein eingespieltes Team und verzichtete in der ersten Elf auch auf den wieder genesenen Robin Hack, dem besten Mönchengladbacher Torschützen der vergangenen Saison.

Plea trifft und verletzt sich

Die Stuttgarter kamen allerdings nach sehenswerter Vorarbeit auf dem rechten Flügel von Vagnoman zum Führungstreffer durch den gefährlichen Undav, der einen Abpraller von Omlin nach Schuss von Jamie Leweling zum 1:0 nutzte. Die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Nach Vorlage von Kevin Stöger traf Plea mit dem Kopf zum Ausgleich, musste aber danach verletzt ausgewechselt werden.

In der intensiven Partie mit hohem Tempo auf beiden Seiten sorgte ein Doppelschlag von Demirovic für die Entscheidung. Zunächst traf der 26-Jährige gefühlvoll aus kurzer Distanz nach Vorarbeit von Fabian Rieder zum 2:1. Drei Minuten später stand der Mittelstürmer wieder goldrichtig und traf nach einem Eckball zum 3:1.