Eberl zu Olmo-Gerüchten: «Dann wäre ich richtig schlecht»

Der spanische Fußball-Europameister Dani Olmo ist kein Transfer-Kandidat beim FC Bayern München, auch wenn Sportvorstand Max Eberl den ehemaligen Spieler von RB Leipzig sportlich sehr schätzt. Dem FC Barcelona fehlt in Spaniens Liga aktuell die Spielberechtigung für den 26 Jahre alte Olmo, was prompt zu Wechselspekulationen um den Spieler geführt hat.

«Da muss ich mich erstmal in die spanischen Regularien einlesen, was das bedeutet, registriert, nicht registriert», sagte Eberl nach dem 6:0 des Bundesliga-Tabellenführers im Testspiel bei Red Bull Salzburg am Montagabend. Spaniens Liga und auch der spanische Fußball-Verband haben es Barcelona aus finanziellen Gründen bislang verweigert, Olmo zu registrieren. Wenn das so bleibt, könnte Olmo ablösefrei wechseln, was er aber nicht will.

«Kein großer Blick» auf den Spieler

«Ich kenne mich da zu wenig aus», sagte Eberl zu den Regularien in Spanien. «Aber tatsächlich ist das kein großer Blick von uns», fügte er hinzu. Auf die Nachfrage eines Reporters, ob er Olmo denn für einen guten Spieler halte, reagierte Eberl erst mit einem Lachen. Danach antwortete er: «Wenn ich jetzt sagen würde, nein, dann wäre ich richtig schlecht.»

Bei den Bayern stehen in der Personalplanung aktuell Vertragsverlängerungen mit Topspielern wie Jamal Musiala und Joshua Kimmich im Vordergrund. Olmo war im Sommer 2024 für garantierte 55 Millionen Euro von Leipzig zu Barça gewechselt.