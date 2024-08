Eintracht gastiert zum Bundesliga-Auftakt in Dortmund

Die Aufgabe für Eintracht Frankfurt zum Start der Fußball-Bundesliga hat es in sich. Die Hessen treffen im Topspiel des ersten Spieltags am Samstag (18.30 Uhr/Sky) auswärts auf Borussia Dortmund.

Personell sieht es bei der SGE gut aus. Neuzugang Arthur Theate könnte sein Pflichtspiel-Debüt für die Eintracht geben. Hugo Ekitiké ist nach zwei Toren und einem Assist beim 4:1-Erfolg in der ersten Runde des DFB-Pokals in Braunschweig im Sturm gesetzt. Ansonsten ließ sich Frankfurts Trainer Dino Toppmöller mit Blick auf die Startelf nicht in die Karten schauen.

Derweil will Fußball-Zweiligist SV Darmstadt 98 am dritten Spieltag erstmals punkten. Die Lilien empfangen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) den 1. FC Nürnberg mit Trainer Miroslav Klose.