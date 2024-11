Eintracht-Profis Larsson und Bahoya nicht zum Nationalteam

Hugo Larsson und Jean-Mattéo Bahoya haben sich beim 3:2 von Eintracht Frankfurt beim VfB Stuttgart leicht verletzt und ihre geplanten Länderspielreisen mit Schwedens Nationalmannschaft beziehungsweise Frankreichs U21-Auswahl abgesagt.

Larsson musste in der Partie am Sonntag wegen Muskelbeschwerden im Oberschenkel vorzeitig ausgewechselt werden. Der erst in der Schlussphase eingewechselte Bahoya klagte nach dem Spiel über Beschwerden im Sprunggelenk. Beide Profis dürften dem Tabellendritten der Fußball-Bundesliga nach der Länderspielpause aber wohl wieder zur Verfügung stehen. Die Eintracht empfängt am 23. November Werder Bremen.