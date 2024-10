Eintracht-Torwart Trapp vor Comeback gegen Leverkusen

Torhüter Kevin Trapp steht bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt für das Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen vor einer Rückkehr in die Startelf. «Für uns ist natürlich erst mal das Wichtigste, dass er wieder gesund ist und auch dementsprechend dann 100 Prozent leistungsfähig ist», sagte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Leverkusen.

Trapps Trainingsleistungen seien «auf jeden Fall vielversprechend» gewesen, erklärte Toppmöller. Der Maßstab sei aber nicht das Training, sondern die Partie gegen den deutschen Meister.

Tabellarisch ist das Duell ein Topspiel: Die Eintracht ist vor dem siebten Spieltag Tabellendritter, Leverkusen belegt Rang fünf. «Das ist die nächste große Herausforderung, die auf uns wartet», sagte Toppmöller, nachdem sich die Eintracht vor der Länderspielpause mit einem 3:3 vom FC Bayern München getrennt hatte - da noch ohne Trapp.