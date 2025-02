FC Augsburg beendet Leihe von Pfeiffer in Bern

Der FC Augsburg hat die Leihe von Patric Pfeiffer (25) bei den Young Boys Bern in der Schweiz vorzeitig beendet. Der Innenverteidiger wird nun bis zum Saisonende an den Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg verliehen. In Augsburg steht Pfeiffer, der in Bern auch von Verletzungen ausgebremst wurde und nur zu einem Einsatz im Pokal sowie in der Champions League kam, noch bis zum Sommer 2027 unter Vertrag.

«Nach der Analyse der Gesamtsituation haben wir gemeinsam mit Patric entschieden, dass der Abbruch der Leihe und der Wechsel in die 2. Bundesliga nach Magdeburg ein guter nächster Schritt ist», erklärte Augsburgs Sportdirektor Marinko Jurendic.