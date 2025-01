FC Augsburg empfängt VfB Stuttgart

Der FC Augsburg will auch zum Start ins neue Fußball-Jahr seine Heimstärke demonstrieren. Die Mannschaft von Trainer Jess Thorup empfängt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in der Fußball-Bundesliga Vizemeister VfB Stuttgart. Die Augsburger holten 14 ihrer 16 Saisonpunkte zu Hause.

Thorup forderte von seiner Mannschaft Leidenschaft, Zweikämpfe und Einsatz. Das ließen seine Spieler beim 1:5 vor der Winterpause gegen Aufsteiger Holstein Kiel vermissen. Ein neuer Hybridrasen aus Italien in der heimischen Arena soll außerdem dafür sorgen, dass die Augsburger besser Fußball spielen. Verteidiger Keven Schlotterbeck fällt nach einer Erkrankung aus.