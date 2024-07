FC Augsburg gibt Verteidiger Čolina erneut nach Dänemark ab

Der FC Augsburg hat den kroatischen Linksverteidiger David Čolina erneut an den dänischen Erstligisten Vejle Boldklub verliehen. Dies teilte der Bundesligist am Samstag mit. Beim dänischen Erstligisten verbrachte der 24-Jährige bereits die vergangene Rückrunde und kam in zwölf Partien zum Einsatz.

Čolina soll für ein Jahr ausgeliehen werden. Über Modalitäten des Leihgeschäfts hätten beide Klubs Stillschweigen vereinbart, hieß es. «Nach guten Gesprächen mit David sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass in der aktuellen Situation ein weiteres Jahr bei Vejle für ihn die beste Lösung ist», sagte FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic.

Čolinas Vertrag beim FC Augsburg läuft noch bis zum 30. Juni 2027. «Die letzten sechs Monate in Vejle haben mir gutgetan, ich konnte Spielpraxis sammeln und mich auf einem guten Niveau beweisen», sagte der Verteidiger. «Mit der erneuten Leihe habe ich nun die Chance, daran anzuknüpfen und weitere wichtige Schritte in meiner Karriere zu gehen.»