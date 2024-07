FC Augsburg bindet Verteidiger-Talent - Camp in Südafrika

Der FC Augsburg hat nach Abwehrspieler Noahkai Banks (17) und Mittelfeldspieler Mahmut Kücüksahin (20) das nächste Talent an sich gebunden. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, hat Innenverteidiger Felix Meiser (17) einen langfristigen Vertrag erhalten. Die Laufzeit nannte der Verein, der sich aktuell in Südafrika auf die kommende Saison vorbereitet, nicht.

Meiser hat in der vergangenen Saison 22 Spiele für die U17 und zwei Partien in der U19 der Augsburger absolviert. Er war zudem zweimal für die deutsche U16-Nationalmannschaft im Einsatz.

Sommercamp in Südafrika

«Mit 17 Jahren konnte Felix Meiser dank seiner athletischen und defensiven Stärken bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison erste Spieleinsätze bei der U19 absolvieren. Als junger U19-Jahrgang wird er nun mit gezielter individueller Förderung im Talentmanagement an den Herrenfußball bei der U23 und an den Profifußball herangeführt», erklärte Sportdirektor Marinko Jurendic.

Die Profis bereiten sich erstmals außerhalb Europas auf die neue Saison vor. In Südafrika trainiert Jess Thorup mit seiner Mannschaft noch bis zum 28. Juli. «Oberste Priorität hat der Fußball», sagte der dänische Coach vor der Reise nach White River in der Provinz Mpumalanga im Nordosten des Landes. Es gehe aber auch darum, «Erlebnisse für jeden einzelnen und die gesamte Mannschaft» zu schaffen.

Ein Besuch im Kruger Nationalpark steht auf dem Programm, zudem wollen die Augsburger auch bei den Menschen vor Ort Spuren hinterlassen. Dafür wird für die nächsten drei Jahre ein Projekt unterstützt, dass «für Verhaltensweisen rund um Wasser, Sanitär und Hygiene» sensibilisiert. Die Deutsche Fußball Liga, der solche Vermarktungsreisen im Ausland wichtig sind, wiederum alimentiert den FCA bei seinem Trainingslager.

Im Rahmen des Camps nimmt der FC Augsburg noch an einem Turnier des südafrikanischen Erstligisten TS Galaxy teil. Das «Mpumalanga Premier's International Tournament 2024» wird im Stadion Mbombela, früher Nelspruit, ausgetragen. Dieses war eine von zehn Spielstätten der WM 2010. Der FCA bestreitet Spiele gegen Young Africans SC, den Rekordmeister von Tansania, an diesem Samstag und eine Woche darauf gegen den südafrikanischen Erstligisten TS Galaxy.

