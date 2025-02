FC Augsburg knackt Marke von 27.000 Mitgliedern

Fußball-Bundesligist FC Augsburg will zum Jahresende über 30.000 Mitglieder haben. Auf dem Weg dorthin erreichte der Club die Marke von 27.000 Mitgliedern. Damit rückt das Ziel von Präsident Markus Krapf näher. Er will die Zahl von 30.660 Mitgliedern erreichen - so viele Fans, wie in die heimische WWK ARENA passen.

«Wir freuen uns sehr, dass so viele FCA-Fans ihre Verbundenheit zum Verein mit einer Mitgliedschaft Ausdruck verleihen und zeigen, dass ihr Herz rot-grün-weiß schlägt. Mit nun 27.000 Mitgliedern kommen wir unserem Ziel Stück für Stück näher», sagte Krapf. «Wir hoffen, dass wir noch viele weitere Mitglieder dazugewinnen und bis zum Jahresende über 30.000 Mitglieder in der FCA-Familie zählen können.»