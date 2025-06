FC Augsburg leiht Torwart aus

Fußball-Bundesligist FC Augsburg leiht den Torhüter Marcel Lubik an den polnischen Erstligisten Górnik Zabrze aus. Zuvor hat der aus dem eigenen Nachwuchs stammende Keeper nach Angaben des FCA den Vertrag bis zum 30. Juni 2028 verlängert.

Der 21-jährige Torhüter kam 2018 in das Nachwuchsleistungszentrum des FC Augsburg. Lubik spielte 47-mal für die Augsburger U23 in der Regionalliga Bayern. In der vergangenen Saison war er in seinem Geburtsland Polen für den Zweitligisten GKS Tychy im Einsatz und absolvierte 34 Partien.