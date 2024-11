FC Augsburg ohne Breithaupt gegen Hoffenheim

Der FC Augsburg muss vorerst ohne Mittelfeldspieler Tim Breithaupt (22) auskommen. Der frühere Karlsruher hat sich im Training eine Sprunggelenksverletzung zugezogen. Trainer Jess Thorup äußerte vor dem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG 1899 Hoffenheim, dass Breithaupt in drei Wochen wieder zurück sein könne.

Der dänische Coach muss gegen die Mannschaft aus dem Kraichgau im defensiven Mittelfeld außerdem auf Elvis Rexhbecaj wegen der fünften Gelben Karte verzichten. Thorup deutete eine offensive Variante etwa mit Steve Mounié als Ersatz an. «Er ist ein Teamplayer, ein Krieger, ein Winner, er ist sehr kopfballstark, sehr gut mit dem Rücken zum Tor. Seine Zeit wird mit Sicherheit kommen», sagte Thorup.