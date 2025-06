Augsburg verpflichtet Abwehrtalent - Verlängerung mit Banks

Der FC Augsburg hat Defensivtalent Oliver Sorg verpflichtet. Der 17 Jahre alte Österreicher kommt von Sturm Graz zum Fußball-Bundesligisten. Dort soll er vor allem in der U23 spielen und langsam an die Profis herangeführt werden, teilte der FCA mit.

Zudem verlängerten die Fuggerstädter den Vertrag mit Eigengewächs Noahkai Banks vorzeitig bis 30. Juni 2029. Der 18 Jahre alte Innenverteidiger machte seine Anfänge in der FCA-Fußballschule und durchlief seit der U10 alle Nachwuchsteams der Rot-Grün-Weißen. In der Bundesliga debütierte er im Januar 2025 gegen den VfB Stuttgart.

Unterdessen verliehen die Augsburger Stürmer Lucas Ehrlich zum Halleschen FC. Der 21-Jährige war in der vorigen Saison mit Sandhausen aus der 3. Liga abgestiegen - die Leihe wurde deshalb abgebrochen. Künftig wird Ehrlich in der Regionalliga Nordost spielen und das just bei dem Team, gegen den der FC Augsburg in der ersten Runde des DFB-Pokals ran muss.

Noahkai Banks (l) verlängert bei Augsburg bis 2029. Foto: Harry Langer/dpa