FC Bayern muss im Titelkampf in Augsburg vorlegen

Der FC Bayern muss zum Start in zwei wegweisende Fußball-Wochen im Bundesliga-Titelkampf beim Nachbarn FC Augsburg vorlegen. In dem Topspiel am Freitag (20.30 Uhr) trifft der Tabellenführer auf das drittbeste Team der Rückrunde. Die abwehrstarken Augsburger sind seit elf Punktspielen ungeschlagen.

Mit einem Erfolg zum Auftakt des 28. Spieltags würden die Bayern den Vorsprung auf Verfolger Bayer Leverkusen zunächst auf neun Punkte ausbauen. Trainer Vincent Kompany weiß allerdings um die Schwere der Aufgabe. Er sagte: «Traditionell ist es in Augsburg kein einfaches Spiel für den FC Bayern.» Der FCA ist als einziges Bundesliga-Team ohne Niederlage in der Rückrunde. «Wir kommen mit viel Selbstvertrauen», sagte Trainer Jess Thorup.

Erst Augsburg, dann Inter und BVB

Für die von viel Verletzungspech geschwächten Bayern ist die Partie der Auftakt in zwei wichtige Wochen mit dem Champions-League-Viertelfinale gegen Inter Mailand und dem Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Dortmund.