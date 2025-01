FC Bayern startet ohne kranken Musiala ins Jahr

Der FC Bayern München muss zum Start in das Jahr auf den kranken Offensivstar Jamal Musiala verzichten. Der 21-Jährige muss laut Angaben des deutschen Fußball-Rekordmeisters wegen eines grippalen Infekts «vorerst noch pausieren». Musiala fehlt deshalb am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Bundesliga-Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach. Musiala war wie Kapitän Manuel Neuer nach einem Rippenbruch auch am Montag beim 6:0 im Testspiel auswärts gegen Red Bull Salzburg nicht mit dabei gewesen.

Fragezeichen um Neuer

Da Neuer-Vertreter Peretz wegen einer Nierenquetschung ausfällt, wäre eine Rückkehr des Kapitäns für die Partie am Niederrhein besonders wichtig. Zuletzt hatte Sportvorstand Max Eberl von einem «sehr positiven» Heilungsprozess bei Neuer gesprochen. Peretz hatte sich im Training verletzt und wurde weiter untersucht. Der israelische Torwart hatte in den letzten drei Spielen vor Weihnachten Neuer gut vertreten, als der wegen seines Rippenbruchs passen musste.

In der Offensive hat Trainer Vincent Kompany verschiedene Optionen, den Ausfall des vor der Winterpause so starken Nationalspielers Musiala zumindest teilweise aufzufangen. Am wahrscheinlichsten ist, dass Routinier Thomas Müller anstelle von Musiala zum Einsatz kommt.

Dier als Upamecano-Ersatz

Schwieriger ist die Situation im Tor, falls Neuer nicht fit werden sollte. Sven Ulreich fehlte im vergangenen Jahr aus persönlichen Gründen, die weiteren Alternativen sind sehr jung. U17-Weltmeister Max Schmitt (18) und Leon Klanac (17) zählten im vergangenen Jahr hinter Peretz bereits einmal zum Champions-League-Kader.

Verzichten müssen die Münchner auf Sacha Boey, João Palhinha und Hiroki Ito wegen Verletzungen. Innenverteidiger Dayot Upamecano muss wegen einer Gelbsperre pausieren. Eric Dier konnte sich in Salzburg auch als Torschütze als Ersatz für Upamecano empfehlen.

