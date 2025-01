FC Bayern trauert um Rudolf Grosser

Einst stand er an der Seite von Franz Beckenbauer, Sepp Maier und Gerd Müller: Der FC Bayern trauert um seinen ehemaligen Spieler Rudolf Grosser. Wie die Münchner unter Berufung auf die Familie mitteilten, starb der gebürtige Münchner im Alter von 80 Jahren nach langer Krankheit. Er hinterlässt seine Ehefrau, zwei Söhne und seine Enkelkinder.

Grosser gehörte zu der Bayern-Mannschaft, die 1965 den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga feierte. Während seiner Zeit bei den Münchnern gewann der Verein zweimal den DFB-Pokal und 1967 den Europacup der Pokalsieger. Auch seine Brüder Peter und Robert spielten einst für den FC Bayern.

«Auf der Generation um Spieler wie Rudolf Grosser ist der FC Bayern unserer Zeit aufgebaut. Der Aufstieg war die Basis für alles, und da sich die ersten Erfolge so rasant einstellten, etablierte sich der Club schnell auf höchstem Niveau», erklärte Vereinspräsident Herbert Hainer. «Unser Verein wird das Andenken an Persönlichkeiten wie Rudolf Grosser immer in Ehren halten. Wir sind in Trauer an der Seite seiner Angehörigen.»