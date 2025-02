FC Bayern verleiht Adam Aznou nach Spanien

Adam Aznou verlässt den Fußball-Bundesligisten FC Bayern München und wird bis zum Ende der Saison an den spanischen Erstligisten Real Valladolid ausgeliehen. Das gab der Rekordmeister am Montag bekannt. Der 18 Jahre alte marokkanische Nationalspieler ist seit Sommer 2022 bei den Bayern, konnte sich in der Bundesliga aber nicht durchsetzen. Aznou kam aus der Jugend des FC Barcelona zu den Bayern.

Der Nachwuchsmann hat in München einen Vertrag bis 2027. Für die zweite Mannschaft kam er 18 Mal zum Einsatz. In der Bundesliga hat er bisher zwei Einsätze absolviert und einen in der Champions League.