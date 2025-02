FC Bayern vor Leverkusen-Kracher in Stuttgart gefordert

In der Fußball-Bundesliga ist Tabellenführer Bayern München zum Auftakt des 24. Spieltags im Südschlager beim VfB Stuttgart gefordert. Trainer Vincent Kompany muss dabei am Freitag (20.30 Uhr) erstmals in dieser Spielzeit eine Münchner Startelf ohne Joshua Kimmich formieren.

Der Mittelfeldchef muss - wenn nicht noch ein Wunder geschehe - wegen einer Sehnenverletzung im Oberschenkel aussetzen, wie Kompany sagte. Torjäger Harry Kane soll nach einer Wadenblessur wieder von Anfang an spielen.

Die Bayern können mit einem Erfolg in Stuttgart den Vorsprung auf Verfolger Bayer Leverkusen zunächst auf elf Punkte ausbauen. Ein Auswärtssieg würde zudem ein gutes Gefühl geben für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions gegen den großen nationalen Rivalen und deutschen Meister Leverkusen am kommenden Mittwoch.