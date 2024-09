FC St. Pauli: Smith ist Vater - und wieder fit

Abwehrchef Eric Smith vom FC St. Pauli hat vor dem Spiel in der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg gleich doppelten Grund zur Freude. Der 27 Jahre alte Schwede wurde in dieser Woche Vater einer Tochter. Und er steht für die Partie am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) überraschend doch wieder zur Verfügung.

«Wir sind zuerst von einer schlimmeren Verletzung ausgegangen. Das hat sich nicht bewahrheitet», sagte Trainer Alexander Blessin. Smith sei nach seinen Adduktoren-Problemen voll einsatzfähig. «Er hat das Tempo schnell wieder erhöht. Der Einstieg ist sehr gut gelungen.»