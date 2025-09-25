FCA-Kapitän Gouweleeuw verletzt - Wagner: «Tut sehr weh»

Der FC Augsburg muss in den nächsten Spielen auf Kapitän und Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw verzichten. Der Niederländer erlitt beim 1:4 zuletzt gegen Mainz einen Innenbandriss im rechten Knie und wird laut Vereinsangaben «ein paar Wochen» fehlen.

«Tut sehr weh», sagte Trainer Sandro Wagner vor dem Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Heidenheim. «Er ist ein Leader auf und neben dem Platz, für mich ein wichtiger Ansprechpartner und nicht umsonst Kapitän.» Der Ausfall des 34-Jährigen sei «bitter».