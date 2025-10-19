Flekken beschwert sich über lässige Leverkusener

Bayer Leverkusens Torhüter Mark Flekken hat seine Kollegen nach dem 4:3-Sieg beim FSV Mainz 05 wegen ihrer Nachlässigkeit gerügt. «Du gehst hier zweimal – nein, dreimal – mit zwei Toren in Führung. Und am Ende kannst du froh sein, dass du das Ding hier gewinnst», sagte der 32-Jährige angesichts des unnötigen Spielverlaufs für den deutschen Fußball-Vizemeister in der Bundesliga-Partie des siebten Spieltags.

«Es war eine eher durchwachsene Leistung von uns», urteilte Flekken. «Das hätte ganz anders ausgehen können. Wir hätten viel mehr Tore schießen können.» Man habe die Chancen in der Partie am Samstag sehr gut heraus gespielt, «aber wir müssen da lernen, den Sack einfach zuzumachen».

Bayer braucht «Frustrationstoleranz» gegen Paris

Die Leverkusener bleiben unter ihrem neuen Trainer Kasper Hjulmand ungeschlagen und bauten ihren Liga-Rekord auf 37 Auswärtspartien in Serie ohne Niederlage aus. Vor 33.305 Zuschauern in der ausverkauften Mainzer Arena hatten der Spanier Alejandro Grimaldo (11. Minute/Foulelfmeter und 45.+3), der neue Torjäger Christian Kofane aus Kamerun (24.) und Martin Terrier (87.) für die Treffer der Gäste gesorgt.

Bei der nächsten Champions League-Herausforderung am Dienstag gegen Paris Saint-Germain darf sich das Bayer-Team wohl kaum Schludrigkeit leisten. «Da ist eine ganz andere Art von Leistung gefragt. Wahrscheinlich auch sehr viel mehr Frustrationstoleranz», sagte Flekken und lächelte: «Ein schönes Wort. Hat der Herr Streich mir irgendwann mal beigebracht.» Der Schlussmann sprach damit seinen einstigen Trainer Christian Streich beim SC Freiburg an.