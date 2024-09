Fokus «ganz auf Gladbach» - VfB will ersten Saisonsieg

Es wird den Fußballern des VfB Stuttgart in den nächsten Tagen vermutlich nicht leicht fallen, Gedanken an Real Madrid gänzlich aus ihrem Kopf zu bekommen. Schließlich startet der Bundesligist am Dienstag erstmals seit 15 Jahren ausgerechnet beim Titelverteidiger wieder in die Champions League. Und es soll schließlich zu den Träumen vieler Profis gehören, wenigstens einmal im Leben im berühmten Bernabéu-Stadion zu spielen.

Doch der VfB ist nicht gut in die Saison gestartet. Nach zwei Spielen mit nur einem Punkt und sechs Gegentreffern ist der Vizemeister in der Liga noch sieglos. Und das hat vor allem mit der Defensive zu tun. «Die Anzahl an Gegentoren ist zu viel», sagte Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Spiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Nicht überrascht, dass es hinten «knarzt»

Allerdings habe es ihn nach den Abgängen von Kapitän Waldemar Anton (Borussia Dortmund) und Abwehrkollege Hiroki Ito (Bayern München) sowie angesichts der vielen Verletzungen nicht gewundert, «dass es gerade in diesem Bereich knarzt». Er hoffe, dass die Mannschaft nun nach der Länderspielpause etwas weiter sei.

Die zuletzt wieder positiveren Entwicklungen beim Personal könnten diese Hoffnung untermauern. Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou wird in Mönchengladbach nach einem Kreuzbandanriss erstmals wieder im Kader der Stuttgarter stehen. Auch sein französischer Landsmann Anthony Rouault soll nach einer Schulterverletzung wieder zum Aufgebot gehören, erklärte Hoeneß.

Wie beim 3:3 gegen den FSV Mainz 05 werden jedoch Neuzugang Julian Chabot und Anrie Chase zunächst das Duo im Abwehrzentrum bilden. Auf der rechten Defensivseite könnte nach einer Fußverletzung erstmals Josha Vagnoman in der Startelf des VfB stehen, der beim Saisonauftakt in Freiburg mit 1:3 verloren hatte. Weiterhin fehlen werden Leonidas Stergiou und Neuzugang Ameen Al-Dakhil, der Einsatz von Bayern-Leihgabe Frans Krätzig ist wegen Wadenproblemen fraglich.

Auch wenn also immer noch mehrere Profis fehlen: Für Hoeneß und sein Trainerteam gibt es beim Personal insgesamt wieder positivere Nachrichten. Nun muss aus Stuttgarter Sicht nur noch der erste Sieg in dieser Saison gelingen. Wobei die Aufgabe von der Konzentration her nicht ganz einfach werden dürfte - siehe Real Madrid.

Real ist nicht ganz auszublenden

Es sei wichtig, die Konzentration ganz auf Mönchengladbach zu legen, betonte Hoeneß zwar. Aber es sei zugleich nicht möglich, Real komplett auszublenden. Zu seinen Spielern sage er deshalb aber nicht: «Wir müssen jetzt nicht den Fokus auf Real richten.» Denn das wäre «ja dann wieder der pinke Elefant, über den man nicht reden darf.»

Außerdem wüssten die Spieler nach dem durchwachsenen Start in die Saison sehr genau, wie wichtig die Partie bei der Borussia für die nächsten Wochen sei. Womöglich dachte Hoeneß bei diesem Satz auch schon an das Heimspiel gegen Dortmund am 22. September, also fünf Tage nach Madrid. Was die nächsten Aufgaben zu einem wirklich anspruchsvollen und möglicherweise richtungsweisenden Dreierpack werden lässt.

Grundsätzlich sehen die VfB-Verantwortlichen in der Bundesliga ohnehin den wichtigeren Wettbewerb, auch wenn der Club auf europäischer Ebene zumindest das Achtelfinale erreichen will. Die auch mentale Doppelbeanspruchung bleibt aber «die große Herausforderung», sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth dem Nachrichtenportal «BW24». «Trotz Champions League liegt unser Hauptaugenmerk klar auf der Bundesliga.»