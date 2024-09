Frankfurt-Trainer über Jubelgeste: «Fand ich nicht gut»

Für Stürmer Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt hat seine erfolgreiche Rückkehr nach Wolfsburg noch ein kleines Nachspiel. Der 25-Jährige schoss beim 2:1-Sieg in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg beide Tore für die Eintracht.

Seinem Trainer Dino Toppmöller gefiel es jedoch nicht, dass der Ägypter nach seinem ersten Treffer eine provokante Jubelgeste vor der Wolfsburger Fankurve zeigte. «Fand ich nicht gut. Darüber werde ich noch mit ihm sprechen», sagte der Eintracht-Coach nach dem Spiel.

Marmoush wechselte ablösefrei von Wolfsburg nach Frankfurt

Marmoush stand von 2017 bis 2023 beim VfL unter Vertrag, ehe er ablösefrei nach Frankfurt wechselte. Dort genießt er das Vertrauen von Trainer und Clubführung, das er in Wolfsburg häufig vermisste. So pfiffen ihn die VfL-Anhänger schon vor dem Spiel und insbesondere nach dem Tor zum 0:1 in der 30. Minute aus. Daraufhin drehte sich Marmoush demonstrativ Richtung Fankurve um und hielt sich beide Ohren zu.

Sportlich ist der Angreifer in dieser Saison in Topform. Marmoush und sein Sturmpartner Hugo Ekitiké erzielten zusammen sechs Tore in nur vier Pflichtspielen. «Omar hat es heute Weltklasse gemacht», sagte sein Mitspieler Ansgar Knauff nach dem Sieg in Wolfsburg.