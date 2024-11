Frankfurts Ekitiké von Frankreichs U21 vorzeitig abgereist

Hugo Ekitiké ist wegen einer Verletzung vorzeitig von Frankreichs U21-Nationalmannschaft abgereist. Wie die «Bild» schrieb, klagt der Stürmer von Eintracht Frankfurt über Kniebeschwerden. Eine genaue Diagnose gab es bisher nicht. Die Probleme traten im letzten Bundesligaspiel der Eintracht beim VfB Stuttgart auf, nachdem Ekitiké einen Schlag abbekommen hatte und vorzeitig ausgewechselt werden musste.

Dennoch war der 22-Jährige zur Nachwuchsauswahl des Nachbarlandes gereist. Dort wurde er von den Teamärzten durchgecheckt. Danach wurde entschieden, dass ein Einsatz in den Spielen gegen Italien am Freitag und gegen Deutschland am kommenden Dienstag mit einem zu großen Risiko verbunden ist. Ekitiké befand sich bereits auf der Rückreise nach Frankfurt.

Bei der Eintracht sollte der Franzose noch einmal untersucht werden. Ob sein Einsatz im kommenden Bundesligaspiel am 23. November gegen Werder Bremen gefährdet ist, steht noch nicht fest.