Freiburg gegen Bayern wieder mit Ginter und Atubolu

Im seit langem ausverkauften Heimspiel gegen den FC Bayern München (Samstag, 15.30 Uhr) kann der SC Freiburg wieder mit Verteidiger Matthias Ginter und Torwart Noah Atubolu planen. Auch der zuletzt angeschlagene Kiliann Sildillia ist wieder fit. Ergänzungsspieler Florent Muslija wird hingegen mit Sprunggelenkproblemen wahrscheinlich ausfallen, wie SC-Trainer Julian Schuster sagte.

Beim jüngsten 0:4 gegen Stuttgart hatte Atubolu erkrankt gefehlt, Ginter musste mit Schmerzen am Sprunggelenk und in der Wade schon in der ersten Hälfte ausgewechselt werden.