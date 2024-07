Freiburg und Neu-Coach Schuster starten ins Trainingslager

Mit neuem Cheftrainer, aber ohne seine drei EM-Teilnehmer ist der SC Freiburg ins Trainingslager nach Österreich aufgebrochen. Bereits zum 18. Mal in Serie bereitet sich der badische Fußball-Bundesligist in Schruns auf die neue Saison vor. Angeführt wird der Tross diesmal von Julian Schuster, der die Nachfolge des langjährigen Erfolgstrainers Christian Streich angetreten hat. Schuster war bereits als Spieler und Verbindungscoach im Montafon dabei. Diesmal nimmt der Ex-Profi also die Chefrolle ein.

Verteidiger Matthias Ginter nach einer Achillessehen-Operation und Offensivmann Daniel-Kofi Kyereh nach einem Kreuzbandriss sind zwar dabei, werden aber weiter individuell arbeiten. Auch der japanische Nationalspieler Ritsu Doan, der beim Trainingsauftakt am 7. Juli wegen eines verlängerten Urlaubs noch gefehlt hatte, gehört zur Reisegruppe.

EM-Teilnehmer und Olympia-Starter fehlen

Die Österreicher Michael Gregoritsch und Philipp Lienhart sowie der Ungar Roland Sallai, die allesamt bei der EM im Einsatz waren, werden erst nach dem Trainingslager beim Sport-Club zurückerwartet. Kiliann Sildillia bereitet sich mit der französischen Mannschaft auf die Olympischen Spiele in seiner Heimat vor.

Der vom SC Paderborn verpflichtete Torwart Jannik Huth fehlt krankheitsbedingt und wird zunächst durch Nachwuchskeeper Niklas Sauter ersetzt. Am Freitagabend bestreiten die Freiburger ihr erstes Testspiel im Rahmen des Trainingscamps gegen den österreichischen Bundesligisten SCR Altach.