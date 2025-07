Freiburg: Vertrauen in Müller, Hoffnung bei Atubolu

Trainer Julian Schuster vom SC Freiburg hat Vertrauen in Ersatztorhüter Florian Müller. Zugleich hofft der 39-Jährige aber auch, dass der verletzte Stammkeeper Noah Atubolu im Saisonendspurt noch mal helfen kann.

Es gebe «die große Hoffnung, dass er in dieser Saison noch zum Einsatz kommt» und auch für die deutsche U21 im Sommer an der Europameisterschaft teilnehmen könne, sagte Schuster über Atubolu. Der 22-Jährige hatte im Spiel gegen Union Berlin (1:2) am vergangenen Sonntag eine Kapselverletzung in der Schulter erlitten. Atubolu falle «bis auf Weiteres» aus, hatte der Sport-Club daraufhin mitgeteilt. Ein allzu schnelles Comeback wird es wohl nicht geben.

Röhl fehlt weiter - Miese Bilanz gegen BVB

Vorerst und auch gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wird Stellvertreter Müller das Tor des badischen Fußball-Bundesligisten hüten. Der 27-Jährige hatte schon die ersten beiden Liga-Spiele der Saison bestritten. Auch Mitte Januar gegen den VfB Stuttgart stand er im Kasten, gegen Union war er zuletzt eingewechselt worden. «Es ist natürlich von Vorteil für Flo und die Mannschaft, dass sie diese Erfahrungswerte haben, auch das Vertrauen und die Abstimmung», sagte Schuster.

Mittelfeldspieler Merlin Röhl fällt wegen eines Infekts weiter aus. Zuletzt kassierte Freiburg gegen den BVB, einen direkten Konkurrenten im Rennen um die Europapokalplätze, sechs Niederlagen nacheinander.