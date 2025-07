Gegen abwehrstarke Augsburger: Kompany vertraut Kane und Co.

Trotz der jüngsten Verletzungsausfälle geht der FC Bayern siegessicher in das Auswärtsspiel beim Überraschungsteam des FC Augsburg. Gegen die seit elf Bundesligaspielen ungeschlagenen Schwaben vertraut Trainer Vincent Kompany seinen Stürmerstars um Torjäger Harry Kane. «Wir haben gute offensive Spieler», sagte der Coach angesprochen auf die seit Wochen überragende Abwehr der Augsburger.

«Wir können immer mit vollem Vertrauen in diese Spiele gehen und wissen, dass wir unsere Möglichkeiten bekommen», ergänzte er. Mit einem Erfolg am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) können die Bayern ihren Spitzenplatz in der Fußball-Bundesliga festigen und zumindest über Nacht den Vorsprung auf Bayer Leverkusen auf neun Punkte ausbauen.

Kompany mit Kurztrip nach Mailand

Vier Tage danach steht in der Champions League das Viertelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand an. Zur Vorbereitung darauf war Kompany extra am Mittwochabend nach Mailand gereist, um sich dort im Stadion das Pokalderby von Inter gegen die AC Milan (1:1) anzusehen. Da habe er «einen Schritt voraus» machen können, sagte der Coach. Nun aber gelte sein ganzer Fokus dem Meisterschaftsspiel gegen Augsburg.

Anders als in der Offensive wird der Trainer defensiv improvisieren müssen. Nach den Verletzungsausfällen von Dayot Upamecano, Hiroki Ito und Alphonso Davies ist vor allem spannend, wer links in der Abwehr beginnt. Raphaël Guerreiro gilt als Favorit - aber Kompany verriet, dass auch Josip Stanisic oder Konrad Laimer dort spielen können.

Abwehralternativen auf links: Kimmich und Gnabry?

«Und wenn man kreativ ist», ergänzte der Coach, «haben wir auch noch Kimmich, der Außenverteidigung gespielt hat. Und sogar Serge Gnabry war gegen Freiburg für uns Außenverteidiger.»

Guerreiro und Nationalspieler Leon Goretzka konnten in dieser Woche nicht komplett mit der Mannschaft trainieren. «Normalerweise stehen die Spieler aber alle für Freitag zur Verfügung», kündigte Kompany an.