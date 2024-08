Gladbach-Test gegen Ipswich Town abgesagt

Das Testspiel zwischen Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach und dem englischen Erstligisten Ipswich Town am heutigen Nachmittag (14.30 Uhr) in Heimstetten bei München ist kurzfristig abgesagt worden. Grund ist die personelle Situation der Engländer, hieß es in einer Mitteilung der Engländer. Stattdessen tritt nun die U21 des Premier-League-Aufsteigers gegen die Fohlen an.

Mönchengladbach wollte zum Abschluss des Trainingslagers in Rottach-Egern noch einmal einen Test auf hohem Niveau absolvieren und reagierte nach der kurzfristigen Absage verärgert. «Das Ipswich Town sich aufgrund ihrer personellen Probleme nicht an die vertraglichen Vereinbarungen hält, enttäuscht uns sehr und macht uns auch wütend», sagte Gladbachs Sport-Geschäftsführer Roland Virkus auf X (ehemals Twitter).

Ihm und seinen Mitarbeitern sei es kurzfristig nicht möglich gewesen, einen anderen Testspielgegner zu organisieren. So bliebe keine andere Möglichkeit, als das Beste aus der Situation zu machen, sagte Virkus. Ipswich Town hatte die Gladbacher erst am späten Donnerstagabend kontaktiert.