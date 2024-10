Gladbach verlängert Vertrag mit Hack bis 2029

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat den bis 2027 laufenden Vertrag mit Robin Hack vorzeitig bis zum 30. Juni 2029 verlängert. «Der neue langfristige Vertrag ist Ausdruck seiner Entwicklung und ein klares Signal, wie wohl sich Robin bei Borussia fühlt», kommentierte Sport Geschäftsführer Roland Virkus die Einigung mit dem 26 Jahre alten Mittelfeldspieler.

Der von den Gladbacher Fans zum «Spieler der Saison 2023/24» gewählte Hack war im Sommer 2023 von Arminia Bielefeld zur Borussia gewechselt. In seiner ersten Saison kam er in vier DFB-Pokalspielen zum Einsatz, in denen er drei Treffer erzielte und einen weiteren direkt vorbereitete. In der Bundesliga erzielte Hack in 29 Spielen zehn Treffer. «Ich freue mich extrem darüber, dass es mit der Vertragsverlängerung geklappt hat, und auf die nächsten Jahre hier bei Borussia. Das Umfeld und die Rahmenbedingungen stimmen», wurde er in einer Vereinsmitteilung zitiert.