Götze: Würde mir selbst einen Vertrag bei Eintracht geben

Der ehemalige Fußball-Weltmeister Mario Götze will seine Karriere bei Eintracht Frankfurt über diese Saison hinaus fortsetzen. Könnte er sich selbst einen Vertrag geben, «dann würde dieser noch nicht im Sommer enden – sondern definitiv noch über die aktuelle Saison hinausgehen», sagte der inzwischen 33 Jahre alte Mittelfeldspieler der «Sport Bild». «Aber nicht vergessen: Ich kann mir nicht selber einen Vertrag geben, der Ball liegt beim Verein. Und ich bin kein Sportvorstand.»

Götze spielt seit drei Jahren in Frankfurt und fühlt sich wohl bei der Eintracht. Zuvor stand der Schütze des entscheidenden Final-Tors beim WM-Sieg 2014 bei Borussia Dortmund, dem FC Bayern München und der PSV Eindhoven unter Vertrag. «Ich kann nicht für immer spielen, das will ich auch gar nicht. Aber solange ich fit bin und es mir gut geht, werde ich spielen. Ich habe immer noch großen Spaß daran, gerade auf diesem Level», sagte Götze.

Sein Vertrag läuft zwar zum Saisonende aus, enthält aber eine Klausel, mit der die Zusammenarbeit unter bestimmten Umständen um eine weitere Spielzeit verlängert werden kann. Welche Bedingungen dafür erfüllt sein müssen und wie realistisch eine Verlängerung per Option ist, ist unklar. «Ehrlicherweise habe ich bei der damaligen Vertragsverlängerung vor dem Pokalfinale 2023 nicht an 2027 gedacht. Von daher war das nicht kalkuliert», sagte Götze.