Gut für Bayern: Eberl spricht vom Pavlovic-Comeback

Kehrt Fußball-Nationalspieler Aleksandar Pavlovic beim FC Bayern nach einer schweren Erkrankung schneller zurück als gedacht? Im Zuge des nächsten schwerwiegenden Ausfalls von Offensivstar Jamal Musiala beim 3:1 der Münchner im Bundesligaspiel beim FC Augsburg konnte Sportvorstand Max Eberl auch mit einer positiven Personalnachricht aufwarten.

«Ich glaube, dass Aleks in den kommenden Tagen wieder zum Kader komplett dazustößt», berichtete Eberl über den 20 Jahre alten Mittelfeldspieler, der am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt war. «Er trainiert wieder», sagte Eberl über das noch individuelle Programm des Jungstars. Die medizinischen Werte seien auch «alle gut», bemerkte Eberl. Das Drüsenfieber ist für Sportler gefährlich.

«Er muss wieder rangeführt werden»

Zeitlich soll weiterhin kein Druck aufgebaut werden. «Er muss halt jetzt wieder rangeführt werden. Er hatte fünf, sechs Wochen nicht trainiert. Jetzt willst du nicht dahinkommen, dass du ihn körperlich sofort reinschmeißt.»

Pavlovic hat sein letztes Spiel für die Bayern Ende Februar bestritten. Er verpasste im März auch die Nations-League-Spiele der Nationalelf gegen Italien. In der entscheidenden Saisonphase könnte er nun womöglich noch im Bundesliga-Titelkampf und auch in der Champions League eingreifen. Zudem nehmen die Bayern im Sommer auch noch an der Club-WM vom 15. Juni bis 23. Juli in den USA teil.